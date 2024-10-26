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Manisa'da Zeytin Hırsızlıklarına Karşı Devriye Çalışmaları Artırıldı

Manisa'da Zeytin Hırsızlıklarına Karşı Devriye Çalışmaları Artırıldı
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Manisa İl Jandarma Komutanlığı, zeytin hasat sezonunda hırsızlık olaylarını önlemek amacıyla Akhisar, Kırkağaç, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde devriye gezmeye başladı. Ekipler, zeytinlikleri havadan ve karadan sürekli kontrol ederek çiftçilerin emeklerini korumayı hedefliyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı, zeytin üretimi açısından önemli bir konumda olan Akhisar, Kırkağaç, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde hırsızlık olaylarının önlenmesi amacıyla devriye geziyor.

Türkiye'de zeytin üretimi açısından önemli bir konumda olan Manisa'nın Akhisar, Kırkağaç, Soma ve Saruhanlı ilçelerinde hasat sezonu geldi. Zeytinlerin dallarında hasada hazır hale gelmesi hırsızlık olaylarına adeta davetiye çıkarıyor. Çiftçinin bir yıl boyunca verdiği emeğin boşa gitmemesi amacıyla Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri zeytinliklerdeki devriyelerini sıklaştırdı. Asayiş timleri sürekli olarak zeytinlikler arasında devriye gezerken Asayiş Komando Timleri de gece ve gündüz mini İHA'lar, termal kamera ve gece görüş cihazlarını kullanarak havadan ve karadan kontrollerine devam ediyor.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı hırsızlık olaylarının önüne geçilmesi amacıyla devriye görevlerini sürdürüleceğini bildirdi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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