Manisa'da Yasadışı Kenevir Ekimi Soruşturması: İki Şüpheli Gözaltına Alındı

Manisa'nın Gördes ilçesinde jandarma ekipleri tarafından yasadışı kenevir ekimi yaptığı tespit edilen E.K. ve M.G. adlı iki kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonlarda 2 bin 416 kök kenevir bitkisi ve 5 bin 995 gram kubar esrar ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Şube Müdürlüğü ekiplerince, Gördes ilçesinde yasa dışı kenevir ekimi yapan şahıslara yönelik yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde, E.K. (43) ve M.G. (62) isimli şahısların kenevir ekimi yaptığı tespit edildi. Ağustos tarihinde Narkotik Timleri, Jandarma Komandolar ve Gördes Asayiş ekiplerince icra edilen arazi taramaları ve ev aramalarında; 2 bin 416 kök kenevir bitkisi, 5 bin 995 gram kubar esrar, 2 adet cep telefonu ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Yapılan çalışmalar sonucunda 2 şüpheli, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - MANİSA

