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Manisa'da Yasa Dışı Papağan Yetiştiriciliğine 1,5 Milyon TL Ceza

Manisa'da Yasa Dışı Papağan Yetiştiriciliğine 1,5 Milyon TL Ceza
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, yasak olan Beyaz Gagalı Cennet ve Sevda Papağanı yetiştiren bir şahsa, yapılan baskınla birlikte 1,5 milyon TL idari para cezası uygulandı. 39 Beyaz Gagalı Cennet Papağanı ve 141 Beyaz Gagalı Sevda Papağanı ele geçirildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir depoda karton koli içerisinde üretimi ve satışı yasak olan Beyaz Gagalı Cennet ve Sevda Papağanı yetiştiren ve satan şahsa 1 buçuk milyon idari para cezası kesildi.

Yunusemre Merkez Jandarma Karakolu Komutanlığı ve İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, Yunusemre ilçesine bağlı Muradiye Mahallesi'nde Ö.T. (62) isimli şahsın, camları içerisi görünmeyecek şekilde buzlandırılmış ve duvarları dışarıya ses geçirmeyecek şekilde ses yalıtımı yapılarak, çevreye boş imajı verdiği depoya belirli aralıklarla girip çıktığı ve gelen şahıslara depo içerisinden karton kolide üretimi ve satışı yasak olan Beyaz Gagalı Cennet ve Sevda Papağanı sattığını tespit etti. Adli makamlardan alınan arama kararına istinaden Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar Ekipleri ile birlikte depoya düzenlenen baskında, 39 adet Beyaz Gagalı Cennet Papağanı, 141 adet Beyaz Gagalı Sevda Papağanı, 182 adet Beyaz Gagalı Cennet ve Sultan Papağanı Yavrusu ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında Manisa Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri tarafından 1 milyon 458 bin TL idari para cezası uygulandı. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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