Manisa'da Yasa Dışı Kenevir Eken Kişi Tutuklandı

Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı kenevir eken İ.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 335 kök kenevir ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Manisa'da Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda yasa dışı kenevir ektiği belirlenen bir kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'da Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı kenevir eken şüpheli İ.S.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 335 kök kenevir ele geçirilirken İ.S.'ye ait evde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Şüpheli İ.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
