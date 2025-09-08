Manisa'da Yasa Dışı Kenevir Eken Kişi Tutuklandı
Soma İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonda yasa dışı kenevir eken İ.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda 335 kök kenevir ve ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Manisa'da Soma İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı kenevir eken şüpheli İ.S.'ye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 335 kök kenevir ele geçirilirken İ.S.'ye ait evde yapılan aramalarda 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Şüpheli İ.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA
