Haberler

Manisa'da Yağmurlu Havada Kaza: 1 Bebek Hayatını Kaybetti

Manisa'da Yağmurlu Havada Kaza: 1 Bebek Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Kula ilçesinde D300 karayolunda meydana gelen kazada, bir otomobilin kamyonete çarpması sonucu 1 yaşındaki bebek yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı. Olayda kazanın nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Kula ilçesi D300 karayolunda yağmurlu havada meydana gelen kazada bir otomobil, bir kamyonete arkadan çarptı. Kazada

yaralanan 1 yaşındaki bebek kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybederken, 1'i bebek 5 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında İzmir-Ankara D300 Karayolu Gökçeören Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sezer Başız (32) idaresindeki 03 ABC 298 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı yönde seyir halinde olan İsmail Ulusu (44) yönetimindeki 43 AEA 905 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobilde bulunan Sezer Başız (32) ile Kardelen Başız (21), Aysel Başız (3), Hülya Başız (1), Asel Başız (1) ve Zümranur Turan (11) yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, polis, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ambulansla Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Asel Başız, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edilen diğer yaralıların ise hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle İzmir-Ankara D300 karayolunun İzmir istikametinde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı

KKTC'de kritik seçim tamamlandı! İşte yeni cumhurbaşkanı
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı

KKTC seçimleri için Devlet Bahçeli'den olay çağrı!
KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama

KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı'ndan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Eski gelinini öldürdü ardından berberde tıraş olup teslim oldu

Gelinini öldüren yaşlı adamdan teslim olmadan önce akılalmaz hareket
Icardi için transfer açıklaması: Onu takımımızda düşünmüyoruz

Icardi için transfer itirafı: Onu takımımızda düşünmüyoruz
Ali Koç'un oturuşuna tepki yağıyor

Ali Koç'a tepki yağıyor
Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı

Yok böyle maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı, süre yetmedi
Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar

Gazze'de ateşkes bitti mi? Netanyahu ve Hamas'tan art arda açıklamalar
Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker zirveyi Hamdi Ulukaya'ya kaptırdı

Milyarderler listesi değişti! Murat Ülker birinciliği o isme kaptırdı
Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağır

Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağır
Trump, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'yu 'uyuşturucu lideri' olarak nitelendirdi

Trump, o ülkenin Cumhurbaşkanına 'uyuşturucu lideri' dedi
Volkan Demirel, Galatasaray'dan puan almanın formülünü duyurdu

Galatasaray'dan puan almanın tek formülünü duyurdu
Hamas'tan Gazze'de ateşkesi ihlal ettiği iddialarına jet yanıt

İnfial yaratan iddia sonrası Hamas'tan jet açıklama
Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap

Tedesco'dan İrfan Can ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti

Fidye için kaçırılan genç futbolcu, hayatını kaybetti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.