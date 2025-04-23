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Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı

Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan İki Kişi Tutuklandı
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Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi, yapılan operasyon sonucu tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yapılan aramalarda 3 bin 952 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı sokak çalışmaları kapsamında Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Mahallesinde 1 ikamet ve 1 araçta yapılan aramalarda, 75 kutu içerisinde 3 bin 952 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi. Olayla ilgili B.Ö. (52) ve Y.G. (15) isimli şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Emniyetteki sorguları tamamlanan B.Ö ve Y.G. çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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