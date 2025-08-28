Manisa'da Uyuşturucu Ticareti Yapan 4 Şüpheli Tutuklandı

Güncelleme:
Alaşehir'de gerçekleştirilen narkotik operasyonunda, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 4 şüpheli mahkemece tutuklandı. Operasyonda sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları belirlenen 4 şüpheli yakalanarak çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği ekipleri, Menderes Mahallesi'nde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik çalışma yaptı. Operasyon kapsamında Menderes ve Yeni Mahalle'de belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, 4 şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüphelilerin üzerinde yapılan aramalarda 27 adet 0,3 cm-1,5 cm ebatlarında A4/peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan B.A. (25), A.G. (17), G.Ö. (18) ve Ş.Ö. (38) isimli şahıslar, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
