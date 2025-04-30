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Manisa'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Yakalandı

Manisa'da Uyuşturucu Satışı Yapan İki Şüpheli Yakalandı
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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu madde sattığı iddia edilen iki şüpheli yakalanarak tutuklandı. Şahısların üzerinde 1.265 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, haklarında uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbari bilgi bulunan iki şüpheli yakalandı. Şahısların üzerlerinde yapılan kaba aramada 1.265 adet sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 30 Nisan 2025 tarihinde yürütülen çalışmalar kapsamında, Şehzadeler ilçesinde durdurulan iki şüpheli şahsın üst aramasında çok sayıda uyuşturucu hap bulundu. Ele geçirilen maddelere el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkemeye çıkarılan iki şahıs, uyuşturucu ticareti suçlamasıyla tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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