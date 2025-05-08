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Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: Bir Tutuklama
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan operasyonda iki şüphelinin bulunduğu araçta uyuşturucu madde ve suç gelirine el konuldu. Bir şüpheli tutuklanırken, diğeri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki şüpheli şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi tutuklanırken bir kişi de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde S.U. (40/E) ve N.B. (36/E) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları bilgisi üzerine Alaşehir JASAT ve Kavaklıdere Jandarma Karakol Komutanlığınca şüpheli şahısların bulunduğu araçta yapılan aramada, 63,7 gram uyuşturucu, 4 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı, 15 bin 250 TL suç geliri olduğu düşünülen para ele geçirildi. Gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden N.B. Adli Kontrol Şartıyla serbest bırakılırken, S.U. ise tutuklanarak Alaşehir M Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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