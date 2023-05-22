Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 kişi tutuklandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma ve Turgutlu ve Sarıgöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma ve Turgutlu ve Sarıgöl Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 kişi gözaltına alındı, 4 kişi tutuklandı. Ayrıca çok sayıda uyuşturucu madde de ele geçirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Soma Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda durdurulan araç içindeki şahsın aracında ve evinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda 34,15 gram metamfetamin, 1 adet sentetik hap, 1 gram esrar, 6 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Operasyonda uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan K.Ö. (51) ve İ.Ç. (37) çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turgutlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince düzenlenen operasyonda ise araç içinde arama yapan ekipler, 4 parça halinde toplam 125 gram sentetik kannobinoid ele geçirdi. Operasyonda gözaltına alınan M.S. (30) ve İ.Y. (30) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda ise 5 parça halinde toplam 24,84 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Operasyonda O.Y. (44), M.T. (37), A.H. (34), S.K. (36), H.A. (22), A.M.Y. (17), A.N.E. (27) olmak üzere 7 şüpheli hakkında uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak ve bulundurmak suçundan işlem başlatıldı.

Öte yandan, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve diğer birimlerce il genelinde 15 Mayıs-22 Mayıs tarihleri arasında düzenlenen 57 operasyonda toplamda 92 şüpheli yakalanırken, 4 şüpheli de tutuklandı. Operasyonlarda 677 gram esrar, 415 adet sentetik ecza hapı, 166 adet ecstasy hap, 130 gram sentetik kannabinoid, 54 gram metamfetamin, 8 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız tüfek, 48 adet fişek, 3 adet hassas terazi, 11 adet uyuşturucu madde kullanmaya yarayan aparat, 655 TL ve 300 dolar uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen para ele geçirildi. - MANİSA