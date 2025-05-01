Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı: İşçi ve işverenin refahını yükseltmek için çalıştık

İşçilerle bir araya geldi! Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı

İstanbul'da 1 Mayıs gerginliği! Polis müdahale edince arbede yaşandı
Bakan Uraloğlu: Kanal İstanbul'u kesinlikle yapacağız

Bakanlardan peş peşe Kanal İstanbul açıklaması: Kesinlikle yapacağız
15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

15 gündür yoğun bakımda yatan Sırrı Süreyya Önder'den haber var

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve Yunusemre İlçe Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, 2 bin 562 adet sentetik ecza hapı, 170 gram uyuşturucu madde ve 12 bin 590 TL ile birlikte ele geçirildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları sonucunda, A.B.B. (19/E) ve M.A. (22/E) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin aracında yaptıkları aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirdi.

Aramada, toplamda 2 bin 562 adet sentetik ecza hapı, 170 gram uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 TL para bulundu.

Şüpheli iki şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınırken, şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.