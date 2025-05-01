Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 2 Gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda çok miktarda uyuşturucu ele geçirilirken 2 şüpheli şahıs da gözaltına alındı.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen saha çalışmaları sonucunda, A.B.B. (19/E) ve M.A. (22/E) isimli şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi. KOM Şube Müdürlüğü ve Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilerin aracında yaptıkları aramada önemli miktarda uyuşturucu madde ve para ele geçirdi.

Aramada, toplamda 2 bin 562 adet sentetik ecza hapı, 170 gram uyuşturucu madde ve suçtan elde edildiği değerlendirilen 12 bin 590 TL para bulundu.

Şüpheli iki şahıs, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda gözaltına alınırken, şüphelilerin bugün adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA