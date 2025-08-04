Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 167 Kök Kenevir Ele Geçirildi

Manisa'da Uyuşturucu Operasyonu: 167 Kök Kenevir Ele Geçirildi
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Manisa'nın Gördes ilçesinde, jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyon sonucunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Kalemoğlu Mahallesinde jandarma tarafından yapılan uyuşturucu operasyonunda 167 kök Hint keneviri ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 kişi sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre Gördes ilçe jandarma ekipleri Kalemoğlu Mahallesinde ikamet eden Y.D. (35) ve İ.D (60) isimli şahısların örtülü arazide kenevir yetiştirdiği duyumu üzere yaptığı operasyonda 167 kök Hint Keneviri bitkisi ele geçirdi. Yapılan operasyon sonrası gözaltına alınan Y.D. ve İ.D. isimli şahısların ifadesi alınmak üzere ilçe jandarma komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki ifadelerinin ardından adli makamlara sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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