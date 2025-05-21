Manisa'da Uyuşturucu ile Yakalanan Şahıs Tutuklandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde durdurulan aracında uyuşturucu madde ile yakalanan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Alaşehir Büro Amirliği görevlileri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Alaşehir İstasyon Mahallesinde durdurulan araçta yapılan aramada;

64.37 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucuyla birlikte yakalanan E.Y. (40) poliste yapılan sorgulamasından sonra, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. - MANİSA