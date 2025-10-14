Manisa'da Trajik Araç Kazası: Karı-Koca Hayatını Kaybetti

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında karı-koca hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Kula yolu Gülpınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kula istikametinden Alaşehir yönüne seyir halinde olan Mehmet Fırat (69) yönetimindeki 45 KA 7524 plakalı Tofaş marka Kartal model otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Defalarca takla atan otomobil hurdaya döndü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, araçta sıkışan sürücü Mehmet Fırat ve eşi Mükrime Fırat'ı bulundukları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, çiftin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Mehmet ve Mükrime Fırat'ın cenazeleri Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden çiftin Alaşehir ilçesine bağlı Baklacı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA