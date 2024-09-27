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Manisa'da Trafik Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Trafik Kazasında Üniversite Öğrencisi Hayatını Kaybetti
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde motosikletiyle seyir halindeyken akaryakıt tankerinin çarpması sonucu 19 yaşındaki üniversite öğrencisi Mahmut Kara hayatını kaybetti. Kaza sonrası tanker sürücüsü gözaltına alındı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde kuryelik yapan üniversite ikinci sınıf öğrencisi motosikletiyle seyir halindeyken akaryakıt tankerinin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde S.A.'nın (42) kullandığı 34 EBC 128 plakalı akaryakıt tankeri, Manisa-Menemen yolunda 19 yaşındaki Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Rekreasyon Bölümü 2. sınıf öğrencisi olan ve bir dönercide kuryelik yapan Mahmut Kara'nın idaresindeki 80 ALL 694 motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle bir süre sürüklenen Kara olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın ihbar edilmesinin ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kara'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü S.A. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Üniversite ikinci sınıfta okuyan Mahmut Kara'nın okuldan arta kalan zamanlarda Muradiye'deki bir dönercide kurye olarak çalıştığı öğrenildi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi de trafik kazasında hayatını kaybeden öğrencileri için bir taziye mesajı yayımladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Üniversitemiz öğrencisi Mahmut Kara'yı elim bir trafik kazasında kaybetmenin derin bir üzüntüsü içindeyiz. Değerli öğrencilerimize Allah'tan rahmet, ailesi ve yakınlarına sabır ve baş sağlığı dileriz." - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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