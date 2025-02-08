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Manisa'da Trafik Denetiminde 49 Araç Men Edildi, 855 Bin TL Ceza Kesildi

Manisa'da Trafik Denetiminde 49 Araç Men Edildi, 855 Bin TL Ceza Kesildi
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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma, özel bir trafik denetimiyle 49 aracı trafikten men edip, 103 araca toplam 855 bin 353 TL idari ceza uyguladı. Denetimlerde 1.040 araç kontrol edildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetiminde 49 araç trafikten men edilirken, 103 araç ve sürücüsüne toplam 855 bin 353 TL idari trafik cezası uygulandığı bildirildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, jandarma ekipleri tarafından araç ve motosiklet sürücülerine yönelik özel bir trafik denetimi gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, 7 Şubat 2025 tarihinde, Kavaklıdere, Tepeköy, Killik, Yeşilyurt ve Uluderbent mahallelerinde saat 18.00 ile 21.00 arasında yapılan denetimlerde olabilecek trafik kazalarını azaltmayı ve sürücülerin güvenliğini sağlamayı amaçladıklarını belirtti.

Trafik Şube Müdürlüğü koordinesinde 14 Trafik Jandarması, 2 Motosikletli Asayiş Timi, 16 Jandarma Asayiş Timi olmak üzere toplam 93 personelin katılımı ile araç ve motosiklet sürücülerine yönelik özel trafik denetimi yapıldı. Yapılan uygulamalarda sürücülerin sürücü belgesi, ruhsat, plaka ve sigorta işlemleri kontrol edilirken, yakalaması olan araçlara da el konuldu.

Yapılan denetimde 1.040 araç ve 787 şahsın kontrol edildiği açıklanırken, 103 araca toplam 855 bin 353 TL Trafik Para Cezası uygulandığı bildirildi. Denetim sonunda ayrıca 32'si motosiklet, 13'ü otomobil ve 4'ü de kamyon olmak üzere toplam 49 aracın trafikten men edildiği, şasesinde silinti/kazıntı yapıldığı tespit edilen bir motosiklet sürücüsü hakkında da "Resmi Belgede Sahtecilik" suçundan işlem başlatıldığı kaydedildi. Yapılan denetimde yakalaması bulunan 1 motosiklet, 1 otomobil ile 2 şahsın da ekipler tarafından yakalandığı kaydedildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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