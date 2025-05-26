Manisa'da Şüpheli, Yalan Kimlikle Jandarmayı Atlattı Ama Suçları Ortaya Çıktı

Manisa'da Şüpheli, Yalan Kimlikle Jandarmayı Atlattı Ama Suçları Ortaya Çıktı
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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde jandarma, kimlik kontrolü sırasında sahte kimlik kullanan G.Y.'yi yakaladı. G.Y., kasten adam öldürme ve ruhsatsız silah bulundurma suçlarından 30 yıl 7 ay hapis cezası almıştı ve tutuklandı.

Manisa'nın Yunusemre Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri yaptıkları kimlik kontrolünde şüpheli bir şahsın yanında kimliğinin bulunmadığını belirterek verdiği T.C. kimlik numarasının başka bir şahsa ait olduğu tespit edilmesi üzerine yapılan çalışmada şahsın kasten adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma ve hükümlü ve ya tutuklunun kaçması suçlarından 30 yıl 7 ay hapis cezası aldığı belirlenirken, farklı kimlik numarası vererek jandarmayı atlatma planı suya düşen şüpheli cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Yunusemre ilçesi Sabuncubeli Jandarma Karakol Komutanlığına bağlı ekipler yaptıkları kimlik kontrolünde şüphelilerden biri kimliğinin yanında olmadığını belirterek T.C. kimlik numarası verdi. Yapılan incelemede şüphelinin vermiş olduğu T.C. kimlik numarasının başkasına ait olduğu belirlenmesi üzerine incelemeyi genişleten jandarma ekipleri şüpheliyi karakola götürdü. Burada gerçek kimliğini itiraf eden G.Y.'nin kasten adam öldürme, ruhsatsız silah bulundurma ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplamda 30 yıl 7 ay hapis cezası aldığı belirlendi.

G.Y. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Manisa T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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