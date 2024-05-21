Manisa'da PKK'nın sözde özel kuvvetler grup komutanı yakalandı
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler grup komutanı olduğu değerlendirilen bir kişi yakalandı. Operasyon sonucunda tutuklanan şahıs adli makamlara sevk edildi.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda, terör örgütü PKK'nın sözde özel kuvvetler grup komutanı olduğu değerlendirilen 1 kişi yakalandı.
Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik yapılan çalışmalar sonucunda hakkında sözde özel kuvvetler grup komutanı olarak faaliyet gösterdiği şeklinde bilgiler elde edilen F.E.H. (33)
isimli şahıs düzenlenen operasyonla yakalandı. Adli makamlara sevk edilen F.E.H. tutuklanarak, cezaevine gönderildi. - MANİSA