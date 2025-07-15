Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Önleyici Tedbirler Alınıyor

Manisa'da Orman Yangınlarına Karşı Önleyici Tedbirler Alınıyor
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Selendi Kaymakam Vekili Hüseyin Bütüner, orman yangınlarına karşı mahalle halkıyla bir araya gelerek alınacak önlemleri anlattı. Yangın riski konusunda bilgi verildi ve mevcut tedbirler incelendi.

Manisa'nın Selendi Kaymakam Vekili ve Köprübaşı Kaymakamı Hüseyin Bütüner, orman yangınlarına karşı önleyici tedbirler konusunda mahalle halkı ile bir araya geldi.

Son günlerde çıkan yangınlar, ormanların kül olmasına neden olurken Selendi ilçe Kaymakam vekili Köprübaşı Kaymakamı Hüseyin Bütüner, Manisa Valiliğince hazırlanan program kapsamında 'Orman Yangınları Riski Azaltma Planı' kapsamında, ilçe jandarma komutanı ve ilçe orman işletme şeflerinin de katılımları ile vekalet ettiği Selendi ilçesindeki orman köyü statüsünde bulunan, Turpçu, Kurşunlu, Çamyayla, Mıdıklı, Kınık ve mahallelerini ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Ziyaretlerde mahalle muhtarları, grup sorumluları ile köy halkına orman yangınları ve alınacak tedbirler hakkında bilgi verildi. Ziyaretlerde orman yangınlarını önlemeye yönelik alınan ve alınması gereken tedbirler, mevcut araç ve ekipmanlar yerinde incelendi. Vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Bütüner, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi, nem oranının düşük olması, yangın riskinin artmasına neden olabileceğinden, hem kurumların hem de vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini ifade etti. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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