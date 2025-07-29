Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 3 Kişi Gözaltında

Manisa'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı, 3 Kişi Gözaltında
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Manisa'nın Gördes ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin başarılı çalışmaları sonucu kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle 3 kişi gözaltına alındı.

Manisa'nın Gördes ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın, ekiplerin üstün çabalarıyla yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Yangınla ilgili anız başında ateş yakıp çay demleyen 3 kişinin gözaltına alındığı açıklandı.

Manisa'nın Gördes ilçesine bağlı Salur Mahallesinde 14.40'ta zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangın Manisa Valiliği koordinesinde yürütülen çalışmalar sonucu yaklaşık 5 saat sonra kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. Yangın söndürme çalışmalarına 21 hava aracı, 40 söndürme aracı, 11 iş makinesi ile 174 personel ile bölge halkının katıldığı öğrenildi.

Anız başında çay demlemişler

Yangın öncesi anız başında ateş yakan ve çay demleyen Y.K. (34), Y.S. (15) ve H.K. (69) adlı 3 şüpheli jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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