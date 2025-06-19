Manisa'da Orman Yangını 2 Saatte Kontrol Altına Alındı

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Manisa'nın Alaşehir ilçesinde Badınca Mahallesi'nde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun müdahalesiyle yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan ekipler sevk edildi.

Manisa'daki orman yangını 2 saatte söndürüldü

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesine bağlı Badınca Mahallesi'nde bugün sabah saatlerinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan yoğun müdahalesi sonucu yaklaşık 2 saat içinde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarına başlandığı açıklandı.

Edinilen bilgilere göre yangın, saat 09.49 sıralarında Alaşehir'in Badınca Mahallesi kırsalında başladı. Yangının ihbar edilmesinin ardından Orman Genel Müdürlüğü ekipleri hızla bölgeye sevk edildi. İhbardan 13 dakika sonra başlayan yangını kontrol altına almak için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 4 uçak, 2 helikopter, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve 2 dozer sevk edilerek söndürme çalışmalarına başladı. Zaman zaman rüzgarın etkisi ekiplerin işini zorlaştırsa da yoğun çaba sonucu yaklaşık 2 saat içinde yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmalarına başlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HÜSEYİN KESKİN - 3.Sayfa
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