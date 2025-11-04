Haberler

Manisa'da Motosiklet ve Film Cam Denetiminde 1,5 Milyon TL Ceza Kesildi

Manisa'da Motosiklet ve Film Cam Denetiminde 1,5 Milyon TL Ceza Kesildi
Güncelleme:
Manisa'da gerçekleştirilen motosiklet ve film cam denetiminde 2 bin 243 araç kontrol edildi, 576 sürücüye toplam 1,5 milyon TL ceza uygulandı ve 27 araç trafikten men edildi.

Manisa'da motosiklet ve film cam denetiminde 2 bin 243 aracın kontrol edildiği, denetimde 1,5 milyon TL'den fazla para cezası kesildiği ve 27 aracın trafikten men edildiği bildirildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve ilçe trafik ekiplerince 01-02 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen "Motosiklet ve Film Cam Denetimi" kapsamında 2 bin 243 araç ve sürücüsü kontrol edildiği, 576 araç ve sürücüsüne toplam 1 milyon 548 bin 88 TL idari para cezası uygulandığı açıklandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, denetimlerde; plaka eksikliği kapsamında 11, cam filmi kapsamında 21, muayenesiz araç kapsamında 38, ehliyetsiz sürücü kapsamında 29, yetersiz ehliyet kapsamında 11, yaya yollarında motosiklet sürmek kapsamında 14, kask takmamak kapsamında 362 ve diğer kanun maddelerine göre 90 olmak üzere toplam 576 sürücüye işlem yapıldığı, uygulanan cezaların yanı sıra 27 aracın da trafikten men edildiği bilgisi verildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
500
