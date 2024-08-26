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Manisa'da Motosiklet Tıra Arkadan Çarptı: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, yolcu ise ağır yaralandı. Jandarma olayla ilgili inceleme yapıyor.

Manisa'da bir motosiklet, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken arkasında yolcu olarak bulunan şahıs ise ağır yaralandı.

Kaza, 18.30 sıralarında Manisa'nın Yunusemre ilçesi Muradiye Mahallesi girişinde meydana geldi. 35 ARN 639 plakalı motosikleti ile seyir halinde olan Latif Karaçam (45), direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağında park halindeki 638 PT 357 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Tırın sağ arka tekeri ile dingil arasında sıkışan sürücü Latif Karaçam olay yerinde hayatını kaybederken, motosiklette yolcu olarak bulunan H.K. (25) ağır yaralandı. Yaralı, Manisa CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edilirken, hayatını kaybeden Karaçam'ın cenazesi, ön otopsi yapılmak üzere Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Jandarma kazaya ilişkin incelemesini sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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