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Manisa'da Mobil Lokma Aracı Yangın Çıkardı

Manisa'da Mobil Lokma Aracı Yangın Çıkardı
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Manisa'nın Salihli ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan mobil lokma aracı kullanılamaz hale geldi. İzmir-Ankara Karayolu'nda meydana gelen olayda, sürücü yangını fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın kısa sürede söndürüldü, ancak araç kullanılamaz hale geldi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde hareket halindeyken yangın çıkan mobil lokma aracı kullanılamaz hale geldi.

Olay, İzmir- Ankara Karayolu Valeks Kavşağı yakınlarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre İzmir'den Ankara yönüne giden İsmail Öner yönetimindeki 35 BLU 32 plakalı mobil lokma dökme aracında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü, kamyonetini kenara park ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yangını kısa sürede söndürdü. Yangın sonucu mobil lokma aracı kullanılamaz hale geldi.

Polis, yangınla ilgili inceleme başlattı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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