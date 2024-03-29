Üye Girişi
Haberler

Manisa'da Mahalli İdareler Genel Seçimleri İçin Seçim Güvenliği Toplantısı Yapıldı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'da 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi için Vali Enver Ünlü başkanlığında Seçim Güvenliği Toplantısı gerçekleştirildi.

Manisa Valisi Enver Ünlü başkanlığında 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin huzurlu ve güvenli bir ortamda gerçekleşmesi amacıyla toplantı düzenlendi. Toplantının açılışında konuşan Vali Enver Ünlü, 31 Mart 2024 günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin ilimizde huzur ve güven ortamında geçmesi amacıyla tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Vali Ünlü, "Yüksek Seçim Kurulu'nun kararları ve genelgeleri çerçevesinde seçim günü sandıkların güvenli bir şekilde okullara ulaştırılması, oy verme işleminin zamanında başlaması, seçim sona erdiğinde sandıkların yine güvenli bir şekilde il ve ilçe seçim kurullarına ulaştırılması için gerekli planlamalar ve hazırlıklar yapıldı." dedi.

Toplantıda 31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin Manisa'da güven ve huzur ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla seçim öncesi, seçim günü ve seçim sonrasına yönelik alınması gereken tedbirler görüşüldü.

Ayrıca kurumlar tarafından görevlendirilen personel sayısı, elektrik arızalarının yaşanmaması ve kesintisiz enerji ihtiyacının sağlanmasına yönelik alınan tedbirler, kesintisiz iletişim için alınan tedbirler, sosyal medya üzerinden yapılabilecek dezenformasyonun önlenmesi, seçim sandıklarının güvenliği, okulların durumu ve alınan diğer tedbir ile ilgili bilgi verildi.

31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Yerel Seçimlerde Manisa'da il merkezinde bin 692, ilçelerde 3 bin 606, toplamda ise 5 bin 298 kolluk kuvvetinin görev yapacağı bilgisi de verildi.

Toplantıya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, Vali Yardımcıları Mustafa Yıldız, Aydın Memük ve Mevlüt Özmen, İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, kaymakamlar, kurum müdürleri ve ilgililer katıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manisa Güvenlik 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Serik Belediyesi hangi parti? Serik Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Serik yerel seçim sonuçları! Pazartesi bankalar açık mı? Seçimden sonra Pazartesi bankalar çalışıyor mu, saat kaça kadar çalışıyor? 29 MART BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? İstanbul'da yangın mı var? İstanbul'da nerede, ne yangını var son dakika! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 29 Mart Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Moritanya'da bir kadın evlenmek istiyorsa kaç kilo olmalıdır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma! Basketbol tarihinde bir oyuncu kariyerinde en fazla toplam kaç sayı atmıştır? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma! Dünyanın en uzun öküzü günde kaç litre su içer? Survivor Bil Bakalım soru cevaplar 29 Mart 2024 Cuma! FACEBOOK CUMA MESAJLARI 2024: Resimli, en iyi, en yeni Facebook Cuma mesajları! RESİMLİ HAYIRLI CUMALAR MESAJLARI | Hadisli Cuma mesajı! En güzel resimli cuma mesajları! Cuma mesajları, resimli Cuma mesajları! Kısa Cuma mesajları En yeni Cuma mesajları neler? Kısa, ayetli ve anlamlı Cuma mesajları hangisi? EN İYİ CUMA MESAJLARI: Whatsapp, Facebook Ayetli, resimli, kısa Cuma mesajları! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 29 Mart AFAD ve Kandilli deprem listesi! 29 Mart Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 29 Mart 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title