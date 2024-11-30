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Manisa'da kontrolden çıkan otomobil refüjden aşağıya uçtu: 1 yaralı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan bir otomobil, refüjden aşağıya uçarak park halindeki bir kamyona çarptı. Kazada yolcu konumundaki N.K. yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da yürekleri ağza getiren kaza: Otomobil refüjden aşağıya uçtu

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil refüjden aşağıya uçtu: 1 yaralı

MANİSA - Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin refüjden aşağıya uçup, park halindeki kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, Manisa'nın Salihli ilçesi Ankara-İzmir E96 Karayolu Galericiler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.K. yönetimindeki 35 SS 434 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, refüjden aşağıya uçarak, park halindeki 45 HB 0803 plakalı kamyona çarptı. Kazayı otomobil sürücüsü yara almadan atlatırken, yolcu konumundaki eşi N.K. sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı yolcu sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Manisa'da kontrolden çıkan otomobil refüjden aşağıya uçtu: 1 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BEHZAT AKCAN - 3.Sayfa
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