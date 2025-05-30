Manisa'da Kamyonet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı

Manisa'da Kamyonet Kazası: Bir Ölü, Bir Yaralı
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Salihli ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin orta refüje çarpması sonucu bir yolcu hayatını kaybetti, sürücü yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara D300 Karayolu'nda gerçekleşti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonetin orta refüje çarpması sonucu meydana gelen kazada yolcu öldü, sürücü yaralandı.

Kaza, İzmir- Ankara D300 Karayolu Mersindere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Turgutlu istikametine giden Ali C.(51) yönetimindeki 45 B 4089 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu orta refüje çarptı. Kazada kamyonet sürücü ile yolcu konumunda bulunan Ali Bayraktar (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Ali Bayraktar, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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