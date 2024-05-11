Manisa'da kafa kafaya çarpışan otomobillerde 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada, aralarında Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın'ın da yer aldığı 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, Salihli-Köprübaşı yolu Taytan Mahallesi Bezirganlı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın'ın (64) kullandığı 35 APU 277 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Serpil B. (28) yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada her iki otomobil sürücüsü ile yolcu konumunda bulunan M.K. (60) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede ilk müdahalesi yapılan Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Faruk Aydın, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Serpil B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. - MANİSA