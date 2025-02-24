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Manisa'da Kaçak Define Avcıları Suçüstü Yakalandı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında define bulmak için kazı yapan 9 kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. Kaçak kazıda kullanılan aletlere el konuldu.

Manisa'nın Salihli ilçesinde 1. derece arkeolojik sit alanında define ve tarihi eser bulmak için kazma, kürekle kazı yapan 9 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli'nin Kemer Mahallesi'nde 1. derece arkeolojik sit alanı olan Narlı mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarı alan Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Ekiplerin düzenlediği operasyonda Y.A. (47), R.D. (25), R.G. (28), İ.K. (25), K.A. (21), Ü.K. (19), H.İ.K. (36), H.T.K. (22), H.K. (30) kazma-kürekle kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı. Olayda kullanılan kazma ve küreklere el konuldu.

Ekipler tarafından suçüstü yakalanan define avcıları, jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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