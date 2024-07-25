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Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler

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Manisa'da okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden çocukların aileleri karşı karşıya geldi. Olay sonrası karşı tarafın evine kalabalık grupla gelen aile üyeleri, 45 yaşındaki İsmail Sönmez'i bıçaklayarak katletti. Olaya karışan 8 kişi her yerde aranıyor.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çocukların havuz kavgasına ailelerin de dahil olması sonucu kan aktı. Kavgada bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

ARAÇLA DUVARI YIKIP KAPININ ÖNÜNDEKİ ADAMI BIÇAKLADI

Olay, Şehzadeler ilçesi Akpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Dün okul bahçesine kurulan havuzda kavga eden iki çocuğun aileleri de kavgaya dahil oldu. Büyüyen kavgada taraflardan biri, bugün akşam saatlerinde yanındaki kalabalık bir grupla diğer ailenin evine geldi.

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler

Hafif ticari araçla önce duvara çarparak yıkan şahıs, ardından kapının önünde bulunan 45 yaşındaki İsmail Sönmez'i bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Ağır yaralanan İsmail Sönmez, olay yerine gelen ambulansla Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan İsmail Sönmez hayatını kaybetti.

Çocukların havuz kavgasına aileler de dahil oldu! 45 yaşındaki adamı bıçaklayarak katlettiler

Sokağa ise Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ve Çevik Kuvvet ekipleri sevk edildi. Sokakta geniş güvenlik önlemleri alınırken, saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler A.S., R.S., Ö.S., Ş.S., Ş.S., A.S., V.S. ve S.S.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İsmail Sönmez Şehzadeler Manisa Kavga Olaylar Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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Yorumlar (18)

Kerem BABAOGLU:

Kanunlar cezalar caydırıcı olmadıgı süre böyle çok olay görürüz

272
0
yanıtYanıtla
Güven önemlş:

bu kadar cinayet nerde olur daha akşam Bingöl'de onlarca kişi bu boyut çok buna bi önlem

yanıt65
yanıt0
Marko Apostolidis:

insanlar yasadan korktuğu için dürüst olmamalı.

yanıt5
yanıt2
Fatih Yıldırım:

KISASTA HAYAT VARDIR....

yanıt6
yanıt0
Samarpan Bhav:

Ülkede kücük şişirme havuz icin bicaklayan var...yuh be seviye düstükce düsüyor

172
1
yanıtYanıtla
Raymond null:

idam gelmediği sürece böyle olaylar her zaman olacak. net

141
9
yanıtYanıtla
Lütfen Bırakın Konuşayım:

İdam olmaz çünkü sadece Allah alabiliyor canı diyorlar.

yanıt9
yanıt71
Fatih Kahreman:

kısas diyelim

yanıt36
yanıt1
Etna null:

köpeklerle beraber şehir eşkiyaları da toplatılsın

112
1
yanıtYanıtla
Buğra Er:

İnsan hayatı çok ucuz çooook

95
0
yanıtYanıtla
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