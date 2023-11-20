Manisa'da gazinoda çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir gazinoda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü, 3 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir gazinoda alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 1 kişi öldü 3 kişi de yaralandı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeni Mahalle Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde bulunan bir restoranda saat 02.00 sıralarında çıkan kavgada silahlar konuştu. Çıkan kavgada Erkan Ildız (40) tüfekle vurularak olay yerinde hayatını kaybederken M.E.D. (45), S.T. (45) ve İ.Ö. (52) ise yaralandı. Yaralılar Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavilerinin ardından İ.Ö. Salihli Devlet, S.T. Manisa Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesine sevk edildi.

Olay Alaşehir'deki bir içkili restoranda yaşandı. İddiaya göre iş yeri sahibi F.I. (29) ve gazinoyu çalıştıran Erkan Ildız ile daha önceden alacak verecek sorunu nedeniyle husumetli oldukları S.T. ve esnaf M.E.D. isimli şahıslar arasında tartışma çıktı. Tartışma sonunda birbirlerine silah çeken taraflardan Erkan Ildız olay yerinde hayatını kaybetti. S.T. isimli şahıs tüfekle ateş edilmesi sonucu sağ bacağından, gazinoda işçi olarak çalışan İ.Ö. karın kısmından yaralandı. Olayda M.E.D. isimli şahıs da yaralandı. Yaralılar 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk tedavileri yapılan yaralılardan İ.Ö., Salihli Devlet Hastanesine, S.T. Celal Bayer Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi. M.E.D. ise Alaşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor. - MANİSA