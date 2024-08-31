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Babasını öldürüp polise teslim oldu: Kardeşimi istismar ediyordu

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Manisa'da ruhsatsız tabancasıyla polis merkezine giden genç, babasını öldürdüğünü itiraf ederek teslim oldu. Zanlı, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşini istismar ettiğini öne sürdü.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde boş bir araziye götürdüğü babasını silahlı vurarak öldüren genç, polise teslim oldu.

Olay sabah 09.40 sıralarında Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Küme Evleri yolu üzerinde meydana geldi. Motosikletiyle babası Ahmet Uzmen'i Küme Evleri yoluna getiren Mehmet Emin Uzmen, aralarında çıkan tartışmada yanındaki tabancayı 2 el ateşleyerek babasını göğsünden vurup öldürdü.

İSTİSMAR İDDİASI

Babasını öldürdükten bir süre sonra polis merkezine ruhsatsız tabancasıyla giden Mehmet Emin Uzmen, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşi Y.U.'i istismar ettiğini iddia ederek, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürdüğünü ve öldürdüğünü söyledi.

Babasını öldürüp teslim oldu: Kardeşimi istismar ediyordu

CANSIZ BEDENİ YOL KENARINDA BULUNDU

Olay yerine giden ekipler baba Ahmet Uzmen'in cansız bedenini yol kenarında buldu. Baba Uzmen'in cesedi otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Babasını öldüren Mehmet Emin Uzmen ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince adliyeye sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Babasını öldürüp teslim oldu: Kardeşimi istismar ediyordu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Şehzadeler 3-sayfa Manisa Baba Aile İçi Şiddet Suç 3.Sayfa Haberler

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Yorumlar (4)

müfeyir Kaplan:

gerçekten bunu yapmişsa hak etmiş belkide suçsuzdur bu ülkenin adaletine kimse brakmiyormu bir suç varsa devlet var adalet gereğini yapar

38
8
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Buğra Er:

Eğer doğruysa ellerine sağlık

2
0
yanıtYanıtla
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