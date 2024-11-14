Manisa'da Devrilen Traktörün Altında Kalan Çiftçi Yaralandı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı. Ekiplerin müdahalesiyle kurtarılan yaralı sürücü tedavisi için Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada devrilen traktörün altında kalan çiftçi yaralandı.

Kaza Turgutlu ilçesi Musalar Yeniköy'de İstanbul - İzmir Otobanı yakınlarında meydana geldi. Bölgede çiftçilik yapan Ali Kahraman traktörü ile Turgutlu ovası bölgesine işleri sebebiyle giderken bir anda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Bölgede bulunan vatandaşların haber vermesiyle olay yerine 112 acil sağlık jandarma ve itfaiye kurtarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşlarında yardımıyla itfaiye ekipleri tarafından traktörün altından çıkarılırken, yaralı Ali Kahraman'ın hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi. Traktörün altından kurtarılan yaralı sürücü tedavisi için Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MANİSA