Tarihi binanın çatısı çöktü, araç hasar gördü

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde 2 katlı tarihi binanın çatısı ve duvarlarının çökmesi mahallede korku ve paniğe neden oldu. Uzun süredir kullanılmadığı öğrenilen binanın boş olması faciayı önlerken, bina önünde park halindeki otomobilde hasar meydana geldi.

Olay, gece saat 23.30 sıralarında Soğuksu Mahallesi Şehit Nuri Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet dönemi tarihi eserleri arasında yer aldığı belirtilen 2 katli tarihi binanın çatısı ve duvarları büyük bir gürültüyle çöktü. Gürültü üzerine mahalle sakinleri durumu polis ve zabıta ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alarak, bina çevresine şerit çekti. Yapılan ilk incelemelerde binanın boş olduğu belirlenirken, çökme sırasında bina önünde park halindeki bir otomobil zarar gördü. Binanın çökme nedenine ilişkin teknik inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Mahalle sakinleri, binanın uzun süredir tehlike saçtığını ifade ederek, yetkililere tepki gösterdi. Son günlerde yaşanan depremlerin ardından tedirgin olduklarını belirten vatandaşlar, çatısından ve duvarlarından sürekli parçalar düşen bina için kalıcı çözüm istedi. Aracının zarar gördüğünü belirten Sercan Karcı, "Arabamı buraya park etmiştim, bina yıkılınca arabam hasar gördü. Malın telafisi olur ama çoluk çocuk altında kalsa bunun hesabını kim verecek? Bir an önce gereken yapılsın istiyoruz" dedi.

Umut Sütlü ise yalnızca güvenlik şeridi çekilmesiyle yetinildiğini belirterek, "Arkamızdaki bina okul. Her gün yüzlerce çocuk buradan geçiyor. Sadece şerit çekildi, başka önlem yok. İlla birisi öldükten sonra mı önlem alınacak?" ifadelerini kullandı.

Soğuksu Mahallesi Muhtarı Adnan Doğramacı da metruk binanın büyük risk oluşturduğunu belirterek, "Buranın SİT alanı olduğu söyleniyor ancak okulun dibindeki bu bina ciddi tehlike oluşturuyor. Daha büyük bir facia yaşanmadan gerekli önlemler alınmalı" diye konuştu. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı