Üye Girişi
Haberi Paylaş

Manisa'da bir otelde film gibi çatışma

3. Sayfa Haberleri

Manisa'da bir otelde film gibi çatışma

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir otel sahibinin kardeşiyle tartışan 3 kişi, otel sahibi tarafından tabancayla vurularak yaralanırken, otel sahibinin kardeşi de bacağından bıçakla yaralandı.

Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki bir otel sahibinin kardeşiyle tartışan 3 kişi, otel sahibi tarafından tabancayla vurularak yaralanırken, otel sahibinin kardeşi de bacağından bıçakla yaralandı. Toplamda 4 kişinin yaralandığı ve film sahnelerini aratmayan olay anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay 26 Aralık gecesi saat 03.30'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yunusemre ilçesinde bulunan A.E. isimli iş adamına ait bir otele giden B.B., S.G. ve H.İ. otelin lobisinde A.E.'nin kardeşi Ö.E. ile tartıştı. Tartışmanın büyümesiyle otele gelen 3 kişiden biri Ö.E.'ye silah çekti. Silah çeken şahsa hamle yapan Ö.E., şahsı yere yatırarak etkisiz hale getirmeye çalışırken, diğer bir kişi de yanında getirdiği bıçağı Ö.E.'nin bacağına sapladı. Yaşanan arbede sırasında odasında bulunan işadamı A.E. de duyduğu sesler üzerine silahla otelin lobisine indi. Önce şahısları ayırarak uzaklaştırmaya çalışan A.E. daha sonra silahıyla 3 kişiyi bacaklarından vurarak etkisiz hale getirdi.

Olayda Ö.E. ile birlikte arbede yaşadığı B.B., S.G. ve H.İ. yaralı olarak çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Otelin güvenlik kameralarına da yansıyan ve film sahnelerini aratmayan olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Yunusemre Manisa 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title