Manisa'da Ambulans Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Manisa'da Ambulans Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen ambulans kazasında bir kişi yaşamını yitirirken, 7 kişi yaralandı. Kaza anı, güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği ambulans kazasıyla ilgili çarpışma anı, arkadan gelen bir aracın kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaza, 11 Ağustos günü saat 16.30 sıralarında Alaşehir–Denizli kara yolundaki Çataltepe Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Denizli yönüne seyreden B.V. yönetimindeki 45 AAN 19 plakalı ambulans, Alaşehir yönünden kavşağa giren M.P. (35) idaresindeki 33 AEP 427 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışma sonucu 2'si ağır olmak üzere 7 kişi yaralandı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan otomobil yolcusu Sadettin İnan (57) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Otomobil sürücüsü M.P. ile ambulansta bulunan 5 sağlık çalışanının ise tedavileri sürüyor.

Öte yandan kaza anı, arkadan gelen bir aracın kamerası ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kazaya ilişkin araç kamerası görüntülerinde, kavşağa giren otomobilin hızla gelen ambulansla çarpıştığı, çarpmanın şiddetiyle araçların savrulduğu görülüyor. Söz konusu görüntüler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Çanakkale'de yine orman yangını! Kaz Dağları tehdit altında

Her gün bir köşesi yanıyor! Türkiye'nin oksijen deposu tehdit altında
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al

Programa damga vuran talimat: Yusuf bunları kayıt altına al
Aydın'da neler oluyor? WhatsApp konuşmaları sızdı, tartışmalar daha da alevlenecek

AK Parti'ye geçeceği konuşulurken WhatsApp konuşmaları sızdı
Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor

Atılan manşetleri görmeniz lazım! Bütün dünya Fenerbahçe'yi konuşuyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tavşanların korkutucu değişimi ABD'nin uykularını kaçırdı

Tavşanlardaki korkutucu değişim ülkeyi alarma geçirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.