Manisa'da 6.1 Büyüklüğünde Deprem, Kriz Yönetimi Hızla Devreye Alındı

Balıkesir'in Sındırgı İlçesinde dün meydana gelen ve Manisa'da da hasara sebep olan 6.1 büyüklüğündeki deprem sonrası Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında kurulan kriz masasında çalışmalar devam ederken ihtiyaç duyulması halinde 2 bin 577 yatak kapasiteli yurt ve tesis aktif hale getirildi.

Manisa Valisi Vahdettin Özkan başkanlığında depremin ilk anında oluşturulan Valilik Kriz Merkezi koordinasyonunda, Afet Müdahale Planı hızlıca devreye alındı. Plan kapsamında il genelinde meydana gelen hasara ilişkin saha çalışması ve bölgeye destek ekip gönderilmesine ilişkin planlamaları yapmak üzere görevli tüm gruplar hızlı bir aksiyon aldı. Depremin ilk anından itibaren çalışmalarına başlayan ekipler, depremin il genelinde sebebiyet verdiği hasarı tespit etmek üzere sahaya indi. Bununla birlikte deprem bölgesine gönderilecek destek ekipleri ve ihtiyaç halinde vatandaşların barınmalarını sağlamak üzere devlet yurtlarında misafir edilebilmesi için hazırlıklar yapıldı.

AFAD'a ait tam donanımlı 5 arama ve kurtarma aracı 18 AKT personel ile hasar alan bölgeler başta olmak üzere keşif ve müdahale için ilçelerde görevlendirildi.

İlk belirlemelere göre İl genelinde bir kısmı metruk toplam 60 yapının depremden etkilendiği bilgisi üzerine incelemeye alındı. İhtiyaç olması halinde Akhisar, Gördes, Demirci ve Kırkağaç ilçelerinde 2 bin 577 yatak kapasiteli yurt ve tesis aktif hale getirildi.

Balıkesir'e destek ekibi gönderildi

Afet Müdahale Planı kapsamında Vali Özkan başkanlığında yürütülen çalışmalar ile sağlanan koordinasyon ile depremin hemen sonrasında Sındırgı ilçesine Manisa'dan destek ekipleri yönlendirildi. Balıkesir'e 1 Jandarma Arama Kurtarma Timi, 1 AKUT Ekibi, 2 tam donanımlı AFAD arama kurtarma aracı, 6 UMKE aracı, 2 ambulans, 1 acil müdahale ünitesi, 3 itfaiye ekibi, 2 ikram aracı ve 55 personelin bölgeye sevki sağlandı.

İlk etapta ihtiyaç duyulan arama-kurtarma, sağlık ve beslenme grupları deprem bölgesine yönlendirilirken, ihtiyaç olması halinde yeni ekiplerin sevki için ilgili tüm birimlerin teyakkuz haline geçirildi.

İl genelinde depremden etkilenen mahallelerde 17 personelden oluşan 5 hasar ve zarar tespit gurubunun saha tespit çalışmalarına devam ettiği bununla birlikte Akhisar, Soma ve Demirci ilçelerinde 10 personelden oluşan psikososyal destek ekiplerinin alanda ve hastanelerde görüşmeler yaparak vatandaşlara psikososyal destek sağladığı belirtildi. - MANİSA