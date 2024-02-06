Manisa'da 44 Afganistan uyruklu yabancı ve 2 Türk organizatör yakalandı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yurtdışına çıkarılmak istenen 44 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ile 2 Türk organizatör yakalandı. Afgan uyruklu şahısların sınır dışı edilmesi işlemlerine başlanırken 2 Türk organizatör çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri göçmen kaçaklığına karşı operasyon düzenledi. Operasyonda yurtdışına çıkarılmak istenen 44 Afganistan uyruklu yabancı şahıs ile 2 Türk organizatör yakalandı. Öte yandan operasyon kapsamında adet şişme bot, 2 adet bot motoru, 2 adet benzin deposu ve 6 adet bot pompası ile diğer araç içinde bir adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Olayda organizatör olarak yakalanan M.Y. ve M.T.G. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Afgan uyruklu şahısların sınır dışı işlemlerine başlanıldı. - MANİSA