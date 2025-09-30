Manisa'da 11 Yaşındaki Çocuğun Hırsızlık Eylemi Güvenlik Kameralarında

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bir çiçekçi dükkanında 11 yaşındaki çocuk, hırsızlık yaparken güvenlik kameralarına yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Eski Manisa Yolu üzerinde bulunan Nurhan Aras'a ait çiçekçi dükkanına giren 11 yaşındaki çocuk, tezgahta bulunan cüzdanı alarak kayıplara karıştı. Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Aras, güvenlik kamerası görüntülerini incelediğinde hırsızlığın küçük yaştaki çocuk tarafından gerçekleştirildiğini gördü.

Cüzdanın içinde 4 bin 500 TL nakit para ve 15 Euro bulunduğu, paraların alındığı, cüzdanın ise arka sokakta çöp konteynerinin kenarına atılmış halde bulunduğu öğrenildi.

Durumu polise bildiren iş yeri sahibi Aras, "Çocuk olduğunu görünce üzüldüm. İlk başta şikayetçi olmak istemedim ama bu durumun devam etmemesi için şikayetçi oldum" dedi.

11 yaşındaki çocuk, emniyette ifadesi alındıktan sonra devlet koruması altına alınarak yurda yerleştirildi.

Esnaf Aras, olayın ardından toplumsal sorumluluğa dikkat çekerek, "Bu çocuklara sahip çıkıp topluma kazandırmamız lazım. Bugün küçük bir hırsızlık gibi görünen şey, yarın çok daha büyük sorunlara yol açabilir" ifadelerini kullandı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MANİSA