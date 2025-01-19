Üye Girişi
Haberler
Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak

Hamas'tan esir takası sonrası ilk açıklama: Halkımızın akan kanı boşuna olmayacak
Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı

Ateşkesin ardından İsrail ile Hamas arasında ilk esir takası başladı
İsrailli rehinelerin Hamas tarafından serbest bırakıldığı anlar görüntülendi

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
Ateşkes sonrası yurduna dönen Filistinli: Neyim varsa feda ettim, Allah'ın izniyle galip geldik

Ateşkes sonrası yurda dönen Filistinli kadının o sözleri duygulandırdı

Manisa'da 1 Haftadır Kayıp Adam Evinde Ölü Bulundu

Manisa'da 1 Haftadır Kayıp Adam Evinde Ölü Bulundu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Alaşehir ilçesinde tek başına yaşayan 54 yaşındaki Erdoğan Çam, yaklaşık bir haftadır haber alınamadıktan sonra evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kendisinden bir haftadır haber alınamayan adam evinde ölü bulundu.

Alaşehir Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'ndeki iki katlı evin birinci katında ikamet eden bir çocuk babası Erdoğan Çam (54), tek başına yaşadığı evinde ölü bulundu. Erdoğan Çam'ı yaklaşık bir haftadır göremeyen komşuları mahalle muhtarına haber verdi. Mahalle muhtarının durumu polise haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kapının yanında bulunan pencereyi açarak kapıyı açtı. İçeri giren görevliler Erdoğan Çam'ı yatağında cansız şekilde yatarken buldu. Çam'ın cenazesi önce Alaşehir Devlet Hastanesi morguna, ardından İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Yaklaşık 20 yıl önce eşinden ayrılan ve bir çocuğu olduğu öğrenilen Erdoğan Çam'ın yakınları, Çam'ın şeker, tansiyon gibi rahatsızlıkları olduğunu, sık sık hastanede yattığını, yaklaşık bir hafta önce de hastanede yattığını belirtti. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

"Yakın zamanda deprem olacaksa burada olma ihtimali yüksek"
img

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
img

İsrailli 3 rehine böyle serbest bırakıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Joe Biden'dan ateşkesten sonra ilk açıklama: Bizim desteğimizle sağlandı

Joe Biden'dan ateşkesten sonra ilk açıklama
Canlı anlatım! kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor

Kıran kırana maçta tempo bir an olsun düşmüyor
Trump'ın Gazze planı belli oldu! Yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek

Trump, yerinden edilen Filistinlileri o ülkeye yerleştirecek
AK Partili eski Milletvekili Şamil Tayyar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı

Eski AK Partili Vekil, Erdoğan'ı İmamoğlu hakkında uyardı
Kırmızı bültenle aranan suç örgütü lideri ve üyesi Türkiye'ye getirildi

Kırmızı bültenle aranıyorlardı! Türkiye'ye böyle getirildiler
Cübbeli Ahmet Hoca: Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum, cemaat eksilecek

"Suriyelilerin dönüşüne üzülüyorum" diyen Cübbeli'den olay sözler

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.