Kazaya neden olan sürücü, kendisini durdurmak isteyenlere biber gazı sıktı

Antalya'nın Manavgat ilçesi Sanayi sitesinde dikkatsiz şekilde 'U' dönüşü yapan araca çarpmamak için direksiyon kıran otomobil, park halindeki başka bir otomobile çarptı. Kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü, olay yerinden kaçmaya çalışırken kendisini engellemek isteyenlere biber gazı sıktı. Gazdan etkilenin bir kişinin hastaneye kaldırıldığı o anlar güvenlik kamerasına an be an yansıdı.

Kaza, Sanayi Sitesi 2009 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Barbaros Bulvarı istikametine seyir halinde olan M.F.K. yönetimindeki 07 LHM 90 plakalı otomobil, 2003 Sokak kesişimine geldiği sırada karşı yönden gelen ve dikkatsizce 'U' dönüşü yapmaya çalışan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir otomobille karşı karşıya geldi. M.F.K., araca çarpmamak için manevra yaptığı esnada yolun sağ tarafında park halinde bulunan 07 BTE 545 plakalı otomobile çarptı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, şans eseri yaralanan olmadı.

Kaçmak için biber gazı sıktı

Kazanın ardından, kazaya sebebiyet verdiği iddia edilen sürücü ile park halindeki araca çarpan otomobildekiler arasında sözlü tartışma yaşandı. Kazaya neden olan sürücü aracına binerek olay yerinden uzaklaşmak istedi. Bu sırada park halindeki otolobile çarpan otomobildekiler aracı durdurmaya çalıştı. Kaçan sürücü birkaç metre ileride durup aracından inerek kendisini durdurmaya çalışanların yüzüne biber gazı sıkınca ortalık karıştı. Yaşanan tartışmada kaçan sürücü yere düşmesine rağmen kalkıp kendisini durdurmaya çalışanlara biber gazı sıkmaya devam etti ve aracına binerek olay yerinden uzaklaştı.

Hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkılan biber gazından etkilenen otomobil sürücüsü M.F.K., olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, olay yerinden kaçan sürücünün ve aracının belirlenmesi için çalışma başlattı.

Kaza ve kaçış anı kamerada

Sanayi sitesinde yaşanan kaza ve sonrasında yaşananlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniyesine kaydedildi. Görüntülerde; U dönüşü yapan araca çarpmamak için direksiyon kıran otomobilin park halindeki araca çarpma anı, sonrasında taraflar arasında yaşanan tartışma ve kazaya neden olduğu iddia edilen sürücünün biber gazı sıkarak olay yerinden ayrıldığı anlar yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı