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Manavgat'ta tur minibüsü kazaya sebep oldu

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Manavgat'ta hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Kazaya yol kenarında önlem almadan duran tur minibüsünün sebep olduğu iddia edildi.

Manavgat'ta hafif ticari araca arkadan çarpan motosiklette bulunan sürücü ve yolcu yaralandı. Kazaya yol kenarında önlem almadan duran tur minibüsünün sebep olduğu iddia edildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesi D-400 Karayolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Antalya'dan Alanya istikametine seyir halinde ki Muhammet Hakkı V.'nin kullandığı 07 BNF 556 plakalı motosiklet, Sorgun-Otogar Köprülü kavşağını geçtikten sonra aynı istikamette gitmekte olan Mehmet Kaya'nın kullandığı 07 GJC 85 plakalı hafif ticari araca arkadan çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Muhammet Hakkı V. ile motosiklette yolcu olarak bulunan Cennet V. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın nedeni önlem almayan tur minibüsü

Öte yandan, kazanın lastiği patladığı için yolun sağ tarafında duran tur minibüsü için gerekli önlem alınmaması olduğu ve hafif ticari aracın yoldaki lastiği son anda fark ederek durması nedeniyle meydana geldiği öğrenildi. Diğer taraftan kazanın şokunu yaşayan hafif ticari araç sürücüsü tur minibüsünü ve kaza yapan motosikleti gördüğünü, onlara çarpmamak için sola kaçtığında bir aracın kendisine arkadan çarptığını, motosikletin kendisinden önce kaza yaptığını iddia etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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