Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, İki Genç Kız da Zarar Gördü

Manavgat'ta Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Yaralandı, İki Genç Kız da Zarar Gördü
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Manavgat'ta motosiklet ile kamyonetin çarpışması sonucu bir kişi yaralanırken, başka bir motosikletteki iki genç kız da kaza sonrası sürüklendikleri için yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin siren sesini duyan kızlar hızla bölgeden uzaklaştı.

Manavgat'ta kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı. Kaza yapan araçlara çarpmamak için frene basınca sürüklenen başka bir motosikletteki 2 genç kız diz ve kollarından yaralanırken, ambulansın siren sesini duyan kızlar hızla olay yerinden uzaklaştı.

Manavgat ilçesi Örnek Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında 1501 sokak istikametine seyir halindeki Şeker G.'nin kullandığı 07 BTS 842 plakalı motosiklet Şükrü Sözen Köprü girişinde dönüş yasağı olmasına rağmen dönmeye kalkan Alettin Demir'in kullandığı 07 JU 496 plakalı kapalı kasa kamyonet ile çarpıştı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Şeker Güleç 112 sağlık ekibinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Siren sesini duyunca hızla uzaklaştılar

Öte yandan, kazanın meydana geldiği kavşakta kaza yapan araçlara çarpmamak için frene basınca sürüklenen farklı bir motosiklette bulunan 2 genç kız da diz ve kollarından yaralandı. Kaldırımda bir süre yaralarına bakan 2 genç kız, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerinin siren sesini duydukları anda motosiklete binerek kaldırımda gözden uzaklaştı. Genç kızların, kaza yapan araçlara çarpmamak için fren yaptıklarında motosikletlerinin devrilmesi sonucunda yaralandıkları bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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