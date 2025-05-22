Manavgat'ta Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Trafik Kazası: Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Sürücü Yaralandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, önce refüje ardından aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Olayda sürücü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü önce refüje, ardından aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Kaza, Ilıca-Kumköy yolunda meydana geldi. Ilıca'dan Kumköy istikametine seyir halindeki Muhammed G.'nin kullandığı 06 TNC 29 plakalı Honda marka otomobil, Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ne yaklaştığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüjdeki kaldırım taşına, ardından da aydınlatma direğine çarparak durabildi. Çarpmanın şiddetiyle aydınlatma direği yıkılırken kazada yaralanan otomobil sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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