Manavgat'ta Trafik Kazası: Bir Yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.

Kaza, Bahçelievler Mahallesi Çetin Emeç Caddesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Çetin Emeç Caddesi'nde seyir halinde olan ve 5027 sokağa dönmek isteyen Bahri B.'nin kullandığı 51 ACU 740 plakalı otomobil ile aynı caddede Sorgun Bulvarı istikametine giden Nejmettin Ö. idaresindeki 07 BSY 515 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle 51 ACU 740 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İlknur B. yaralandı. Yaralı, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. - ANTALYA