Manavgat'ta trafik kazası: 4 yaralı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, aynı araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Sürücülerden birisi alkollü çıkarken, kazaya karışan araçlardan birisi diğerinin tamponunu da alarak 30 metre ileride durabildi.

Kaza, Manavgat'a bağlı Side beldesi Total Kavşağı'nda meydana geldi. Antalya-Alanya D-400 kara yolu üzerinde Batı Side Köprülü Kavşağı yan yolda Antalya istikametinden Alanya istikametine gitmekte olan Hüseyin Alkan'ın kullandığı 07 AZZ 713 plakalı otomobil ile Manavgat Caddesi'nden Kemer Bulvarı istikametine gitmekte olan Abdurrahman Durak'ın kullandığı 07 NP 999 plakalı BMW marka otomobil Side Total Kavşağı'nda çarpıştı. Kazaya karışan otomobillerden birinin, diğerinin tamponunu tekerine sıkıştırarak 30 metre ileri götürdüğü kazada otomobil sürücülerinden Hüseyin Alkan ile otomobilde yolcu olarak bulunan Simge Nur Kuytul, Gülay Alkan Yapıcı ve Sudenaz Alkan yaralandı. Yaralılar 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan ve alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsü Abdurrahman Durak'a alkollü araç kullanmaktan 6 bin 439 TL para cezası uygulanırken, sürücü belgesine 6 ay süreyle el konuldu. - ANTALYA