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Manavgat'ta plakasız motosiklet kazasında sürücüye 86 bin TL ceza uygulandı

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Manavgat'ta plakasız motosiklet kazasında sürücüye 86 bin TL ceza uygulandı
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı. Plakasız motosikleti ehliyetsiz kullanan sürücüye toplam 86 bin TL ceza uygulanırken kazadan 3 saniye önce elinde bebek arabasıyla geçen yaya kıl payı kurtuldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, motosikletlerin çarpıştığı noktadan 3 saniye öncesi elinde bebek arabasıyla bir yayanın geçtiği görüldü. Kazaya karışan motosikletlerden birinin plakasının takılı olmadığı, sürücüsünün de ehliyetinin olmadığı belirlenirken sürücüsüne 86 bin TL para cezası uygulandı.

Kaza, Aşağı Hisar Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sıla S.'nin kullandığı plakasız motosiklet Cihan L.'nin kullandığı 32 ACP 332 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada motosikletlerden birisi çarpmanın şiddetiyle sürüklenerek park halindeki otomobile çarparak durabildi.

Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada yaralanan ve bir araçla hastaneye kaldırılan sürücülerden Sıla S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Diğer taraftan Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince yapılan kontrolde Sıla S.'nin sürücü belgesinin olmadığı, motorlu bisikletin de plakasının takılı olmadığı belirlendi. Sürücüye, tescilli bir aracı plakası takılı olmadan kullanmaktan 46 bin TL, sürücü belgesiz araç kullanmaktan 40 bin TL olmak üzere toplam 86 bin TL idari para cezası uygulandı.

Öte yandan güvenlik kamerası görüntülerinde kazanın olduğu noktadan 3 saniye öncesi, elinde bebek arabası bulunan bir yayanın geçtiği ve kazayı kıl payı atlattığı görüldü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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