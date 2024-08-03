Üye Girişi
Haberler

Manavgat'ta Otomobilin Palmiyeye Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında direksiyon hakimiyeti kaybedilen otomobil, refüjdeki palmiyeye çarptı. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu yaralandı. Olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyeti yitirilen otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ile diğer sürücülerin yardıma koştuğu kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatice Kara'nın kullandığı 07 BKV 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, ardından palmiyeye çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Hatice Kara ve otomobilde yolcu olarak bulunan Betül Kara yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yine güvenlik kamera görüntülerde, kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ile diğer sürücülerin araçtaki yaralıların yardımına koşma anları yer aldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Manavgat Antalya trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

İsrail'den bölgedeki gerilimi daha da tırmandıracak bir suikast daha! Kassam Tugayları'nın üst düzey ismi öldürüldü

 Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

Dünyanın en büyük elmacık kemikli modeli Anastasia Pokreshcuk tanga bikini giydi! Kalçası görenleri şaşı etti

 Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Haniye suikasti sonrası İran'da cadı avı! 20 kişi tutuklandı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti

Hollandalı siyasetçiden aşağılık paylaşım! Yarıya inen bayrakla Türk milletine hakaret etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title