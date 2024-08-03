Manavgat'ta Otomobilin Palmiyeye Çarpması Sonucu 2 Kişi Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde direksiyon hakimiyeti yitirilen otomobilin refüjdeki palmiyeye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşlar ile diğer sürücülerin yardıma koştuğu kaza, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Kaza, Sorgun Mahallesi Sorgun Bulvarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Hatice Kara'nın kullandığı 07 BKV 631 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce orta refüje çarptı, ardından palmiyeye çarparak durabildi. Güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıyan kazada otomobil sürücüsü Hatice Kara ve otomobilde yolcu olarak bulunan Betül Kara yaralandı. 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu bildirildi.

Yine güvenlik kamera görüntülerde, kaza sonrası çevredeki vatandaşlar ile diğer sürücülerin araçtaki yaralıların yardımına koşma anları yer aldı. - ANTALYA