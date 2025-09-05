Manavgat'ta Motosiklet ve Tofaş Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada Tofaş otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, Manavgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel K.'nin kullandığı 07 ABB 97 plakalı Tofaş marka otomobil, Gürkan A.'nın kullandığı 06 ETR 609 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletli sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı, kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 19 bin 651 TL para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA