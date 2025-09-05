Haberler

Manavgat'ta Motosiklet ve Tofaş Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet ve Tofaş Çarpıştı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Tofaş otomobille çarpışan sürücü hastaneye kaldırılırken, motosiklet sürücüsüne ceza kesildi.

Kaza, Manavgat Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aysel K.'nin kullandığı 07 ABB 97 plakalı Tofaş marka otomobil, Gürkan A.'nın kullandığı 06 ETR 609 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazada ağır yaralanan motosikletli sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

Manavgat Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı kontrolde sürücü belgesi olmadığı, kask takmadığı belirlenen motosiklet sürücüsüne 19 bin 651 TL para cezası uygulandı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
