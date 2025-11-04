Haberler

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde duran motosiklete çarpmamak için frene basarak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü çenesinden yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde duran motosiklete çarpmamak için frene basan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Çenesinden yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin C. idaresindeki 63 AGH 661 plakalı motosiklet, yaya geçidine yaklaştığı sırada aynı yönde ilerleyen ve yayalara yol vermek için duran başka bir motosikleti fark etti. Panikle frene basan Bünyamin C., motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu çenesinden yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bünyamin C., ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Bahçeli, Öcalan'la ilgili talebini yineledi: Korkuya gerek yok, MHP olarak biz hazırız

Öcalan'la ilgili talebini yineledi: MHP olarak biz hazırız
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti

Lastik değişimi sırasında kayan tırın altında kalarak hayatını kaybetti
Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var

Cezaevinde babasının ağır yaraladığı 4 yaşındaki çocuktan haber var
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi

Sürücüler dikkat! Yeni kurallar yürürlüğe girdi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.