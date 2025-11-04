Manavgat'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Yaralandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde yaya geçidinde duran motosiklete çarpmamak için frene basan sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybederek devrildi. Çenesinden yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı. Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı.

Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Pazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bünyamin C. idaresindeki 63 AGH 661 plakalı motosiklet, yaya geçidine yaklaştığı sırada aynı yönde ilerleyen ve yayalara yol vermek için duran başka bir motosikleti fark etti. Panikle frene basan Bünyamin C., motosikletin direksiyon hakimiyetini kaybederek devrilmesi sonucu çenesinden yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniyesine yansıdı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaralı sürücüye ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Bünyamin C., ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. - ANTALYA